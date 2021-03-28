Дмитрий Кудряшов: Поветкин так и не смог подстроиться под ритм соперника

Бывший претендент на титул чемпиона мира в первом тяжелом весе Дмитрий Кудряшов прокомментировал поражение своего соотечественника Александра Поветкина в поединке с британцем Диллианом Уайтом.

Отметим, что бой состоялся 27 марта в Гибралтаре. 32-летний Уайт отправил Поветкина в нокаут в четвертом раунде. Таким образом, он стал временным чемпионом по версии WBC.

– Было видно, что чисто физически Диллиан мощнее. Александр начался раскачиваться от любых действий Уайта. Британец плотно и крепко стоял, поэтому «звоночки» раздались уже в первом раунде. Проблема в том, что Диллиан быстро нащупал свою нить, а Александр так и не смог подстроиться под ритм соперника. Он не попадал, не дотягивался. Не мог найти дистанцию, – приводит слова Кудряшова «МК-Спорт».

В своей карьере 41-летний Поветкин провел 40 поединков, в которых одержал 36 побед (25 – нокаутом) и потерпел три поражения. В одном из боев была зафиксирована ничья.