Глава WBC: Поветкин был не готов к реваншу с Уайтом по медицинским показаниям

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман высказался после реванша россиянина Александра Поветкина с британцем Диллианом Уайтом.

К слову, поединок несколько раз переносили, поскольку 41-летний уроженец Курска переболел коронавирусом.

«Поветкин – настоящий воин, у него очень большое сердце. Но я думаю, что он был не готов к реваншу с Уайтом по медицинским показаниям после болезни», – сказал Сулейман, чьи слова приводит ТАСС.

Напомним, первый бой, прошедший в августе 2020 года, завершился в пользу 41-летнего уроженца Курска. Он нокаутировал соперника и выиграл титул временного чемпиона мира по версии WBC и титул WBC Diamond.

Добавим, что в активе российского боксера 36 побед, три поражения и одна ничья. У 32-летнего Уайта – 28 побед и два поражения.