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28 марта 21:41
автор: Артур Гичунцев

Поветкин успешно прошел медобследование после поражения от Уайта

Встреча прошла в Гибралтаре.

Российский боксер Александр Поветкин, проигравший нокаутом британцу Диллиану Уайту, прошел медосмотр после окончания поединка.

«Все в порядке, проблем не выявлено», – заявили ТАСС в команде спортсмена.

Напомним, это был ответный поединок. Первый бой, прошедший в августе 2020 года, завершился в пользу 41-летнего уроженца Курска. Он нокаутировал соперника и выиграл титул временного чемпиона мира по версии WBC и титул WBC Diamond.

Добавим, что в активе российского боксера 36 побед, три поражения и одна ничья. У 32-летнего Уайта – 28 побед и два поражения.

источник: ТАСС
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