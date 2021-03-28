Поветкин успешно прошел медобследование после поражения от Уайта

Российский боксер Александр Поветкин, проигравший нокаутом британцу Диллиану Уайту, прошел медосмотр после окончания поединка.

«Все в порядке, проблем не выявлено», – заявили ТАСС в команде спортсмена.

Напомним, это был ответный поединок. Первый бой, прошедший в августе 2020 года, завершился в пользу 41-летнего уроженца Курска. Он нокаутировал соперника и выиграл титул временного чемпиона мира по версии WBC и титул WBC Diamond.

Добавим, что в активе российского боксера 36 побед, три поражения и одна ничья. У 32-летнего Уайта – 28 побед и два поражения.