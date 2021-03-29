Уайт обратился к Поветкину после боя: Уважаю тебя, мой друг

Британец Диллиан Уайт опубликовал запись в соцсети после победы над россиянином Александром Поветкиным.

«Все мы воины, которые полны страсти. Но также мы и братья. Все, кто выходит на ринг, заслуживают уважения. Александр, я уважаю тебя, мой друг», – написал Уайт, выложив фото с их поединка:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dillian Whyte (@dillianwhyte)

Напомним, первый бой, прошедший в августе 2020 года, завершился в пользу 41-летнего уроженца Курска. Он нокаутировал соперника и выиграл титул временного чемпиона мира по версии WBC и титул WBC Diamond.