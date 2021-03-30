Орзубек Назаров: Поветкин не проанализировал ошибки, допущенные в прошлом поединке с Уайтом

Бывший чемпион мира Орзубек Назаров дал комментарий после поражения российского боксера Александра Поветкина от британца Диллиана Уайта.

«Я считаю, что Поветкин не проанализировал ошибки, которые у него были в первом поединке. Уайту нужно отдать должное. Скорость, мощь, желание, азарт - все было при нем. Я одного не могу понять: почему у Поветкина атаки начинались сразу? Почему не было подготовки? У Саши совершенно не работала спина, не работала передняя рука. Ждать атаку Уайта и контратаковать? Это опасно. Саша был очень тяжелый и предсказуемый», - приводит слова Назарова «МК-Спорт».

Напомним, что 22 августа прошлого года Поветкин отправил Уайта в нокаут в пятом раунде.

Уайт отобрал у 41-летнего боксера из России титул временного чемпиона мира по версии WBC.

Поветкин потерпел третье поражение в профессиональном боксе. Также на его счету 36 побед и один ничья.