Тим Цзю победил Хогана техническим нокаутом в пятом раунде

Тим Цзю, сын бывшего российского боксера Константина Цзю, одержал победу техническим нокаутом в пятом раунде над ирландцем Дэннисом Хоганом. Поединок прошел в австралийском Ньюкасле.

26-летний спортсмен защитил глобальный пояс Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 69,9 кг. Кроме того, он владеет титулами чемпиона Австралии и Азии по версии Международной боксерской федерации (IBF).

Всего Тим провел на профессиональном ринге 18 боев и во всех одержал победы (13-нокаутом). В активе Хогана 28 побед в 33 поединках.