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Товарищеские матчи (сборные) 18:45 Швеция 0 Эстония 0 П1 1.15 Х 7.80 П2 18.0
Еврокубок 19:00 Монако 0 Будучность 0 П1 1.30 П2 3.50
ЧМ-2022 - Европа 19:00 Армения 0 Румыния 0 П1 4.20 Х 3.50 П2 1.95
Еврокубок 19:00 УНИКС 0 Локомотив-Куба 0 П1 1.60 П2 2.35
Англия - Первая лига 19:30 Гиллингем 0 Уиган Атлетик 0
Испания - Сегунда 20:00 Альбасете 0 Кастельон 0 П1 2.45 Х 2.85 П2 3.50
Испания - Сегунда 20:00 Сабадель 0 Жирона 0 П1 2.85 Х 3.00 П2 2.75
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Лихтенштейн 0 Исландия 0 П1 23.0 Х 7.70 П2 1.16
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Австрия 0 Дания 0 П1 3.20 Х 3.30 П2 2.38
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Англия 0 Польша 0 П1 1.33 Х 5.50 П2 11.0
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Украина 0 Казахстан 0 П1 1.28 Х 5.50 П2 13.5
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Сан-Марино 0 Албания 0 П1 52.0 Х 18.0 П2 1.04
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Литва 0 Италия 0 П1 26.0 Х 8.90 П2 1.13
Товарищеские матчи (сборные) 21:45 Швейцария 0 Финляндия 0 П1 1.39 Х 4.40 П2 9.40
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Молдавия 0 Израиль 0 П1 11.0 Х 4.40 П2 1.39
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Германия 0 Северная Макед 0 П1 1.09 Х 11.5 П2 31.0
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Греция 0 Грузия 0 П1 1.67 Х 3.60 П2 6.30
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Босния и Герце 0 Франция 0 П1 10.5 Х 5.00 П2 1.35
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Северная Ирлан 0 Болгария 0 П1 1.97 Х 3.10 П2 4.80
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Испания 0 Косово 0 П1 1.08 Х 12.5 П2 33.0
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Шотландия 0 Фарерские остр 0 П1 1.18 Х 7.10 П2 21.0
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Андорра 0 Венгрия 0 П1 23.0 Х 6.30 П2 1.20
31 марта 17:04
автор: Александр Поволоцкий

Цзю - о поединке сына: Работа неплохая, но рассечения можно было избежать

Боксер на профессиональном ринге одержал 18 побед в 18 поединках.

Экс-чемпион мира по боксу Костя Цзю прокомментировал победу своего сына Тима над ирландцем Деннисом Хоганом в поединке, который проходил в Австралии.

«У Тима были небольшие ошибки. Он не пропустил удары. Рассечения можно было избежать - это ошибка. Работа была неплохая, но я дам семь баллов из десяти. Потенциал есть, и есть над чем работать», — рассказал Цзю-старший в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что Цзю победил Хогана техническим нокаутом в 5-м раунде после апперкота в челюсть. 26-летний боксер защитил титул чемпиона WBO Global в первой средней весовой категории.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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Россия - Словения - 2:1. Анализ матча отборочного турнира ЧМ-2022. 27.03.2021.

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