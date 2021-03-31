Цзю - о поединке сына: Работа неплохая, но рассечения можно было избежать

Экс-чемпион мира по боксу Костя Цзю прокомментировал победу своего сына Тима над ирландцем Деннисом Хоганом в поединке, который проходил в Австралии.

«У Тима были небольшие ошибки. Он не пропустил удары. Рассечения можно было избежать - это ошибка. Работа была неплохая, но я дам семь баллов из десяти. Потенциал есть, и есть над чем работать», — рассказал Цзю-старший в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что Цзю победил Хогана техническим нокаутом в 5-м раунде после апперкота в челюсть. 26-летний боксер защитил титул чемпиона WBO Global в первой средней весовой категории.