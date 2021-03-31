Брудову хотелось бы увидеть бой Тимофея Цзю в России

ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Товарищеские матчи (сборные) 2-й тайм, 63' Швеция 1 Эстония 0 П1 1.05 Х 15.0 П2 29.0
Еврокубок перерыв Монако 48 Будучность 46 П1 1.30 П2 3.50
ЧМ-2022 - Европа 2-й тайм, 46' Армения 0 Румыния 0 П1 4.90 Х 2.75 П2 2.08
Еврокубок перерыв УНИКС 41 Локомотив-Куба 37 П1 1.33 П2 3.30
Англия - Первая лига 1-й тайм, 32' Гиллингем 0 Уиган Атлетик 0
Испания - Сегунда 1-й тайм, 2' Альбасете 0 Кастельон 0 П1 2.45 Х 2.95 П2 3.50
Испания - Сегунда 1-й тайм, 3' Сабадель 0 Жирона 0 П1 2.75 Х 3.20 П2 2.60
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Австрия 0 Дания 0 П1 3.20 Х 3.30 П2 2.38
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Шотландия 0 Фарерские остр 0 П1 1.17 Х 7.50 П2 21.0
Товарищеские матчи (сборные) 21:45 Швейцария 0 Финляндия 0 П1 1.38 Х 4.50 П2 9.40
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Северная Ирлан 0 Болгария 0 П1 1.97 Х 3.10 П2 4.80
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Босния и Герце 0 Франция 0 П1 10.5 Х 5.00 П2 1.35
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Молдавия 0 Израиль 0 П1 11.0 Х 4.40 П2 1.39
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Германия 0 Северная Макед 0 П1 1.09 Х 11.5 П2 31.0
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Литва 0 Италия 0 П1 31.0 Х 9.70 П2 1.11
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Греция 0 Грузия 0 П1 1.68 Х 3.50 П2 6.40
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Сан-Марино 0 Албания 0 П1 52.0 Х 18.0 П2 1.04
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Андорра 0 Венгрия 0 П1 23.0 Х 6.60 П2 1.19
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Англия 0 Польша 0 П1 1.33 Х 5.50 П2 11.0
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Лихтенштейн 0 Исландия 0 П1 23.0 Х 7.70 П2 1.16
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Испания 0 Косово 0 П1 1.08 Х 12.5 П2 33.0
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Украина 0 Казахстан 0 П1 1.28 Х 5.60 П2 13.0
31 марта 18:52
автор: Максим Скороходов

Брудову хотелось бы увидеть бой Тимофея Цзю в России

По словам его отца, Тимофею предлагают бои на исторической родине только без подписанного контракта.

Бывший временный чемпион WBA в первом тяжелом весе Валерий Брудов считает, что не смотря на все трудности, в России необходимо провести боксерский бой с участием Тимофея Цзю.

«Тимофея с его отцом, конечно, сложно сравнивать, но манерой поведения на ринге они несколько схожи. Надеюсь, у Тима все получится в его карьере. Конечно, очень хочется увидеть его в России. Костя говорит, что сложно организовать бой Тимофея у нас? Надо как-нибудь все-таки сподобиться и прийти к соглашению, провести поединок Тима в России. Очень хотелось бы на него посмотреть», - сказал Брудов «Газете.Ru».

Напомним, что 31 марта Тим Цзю, сын бывшего российского боксера Константина Цзю, одержал победу техническим нокаутом в пятом раунде над ирландцем Дэннисом Хоганом, защитив глобальный пояс Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 69,9 кг..

Всего Цзю-младший провел на профессиональном ринге 18 боев и во всех одержал победы (14-нокаутом).

источник: «Газета.Ru»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Евро-2020: 50% болельщиков смогут посетить матчи в Санкт-ПетербургеХудобин и Гурьянов не спасли "Даллас" от проигрыша "Нэшвиллу"Xiaomi представила дебютный свой смартфон с гибким дисплеем - Mi Mix FoldТрусова сделала заявление об уходе от ПлющенкоАмериканец объяснил, чем отвратительны русские девушкиГуберниев поддержал дисквалификацию Большунова
«Проиграли полумертвым деревьям». Реакция на поражение в Словакии
«Плеймейкер» собрал высказывания известных футбольных людей после матча отбора ЧМ-2022 Словакия – Россия (2:1).
«В первом тайме наших затоптали». Экс-президент РФС — о матче Словакия — Россия
Бывший президент РФС Вячеслав Колосков поделился с «Плеймейкером» мнением о поражении россиян 1:2 от словаков в третьем туре отбора на ЧМ-2022.
Джикия + Марио = любовь. Объятия игроков сборной России в момент словацкого гола взорвали соцсети
Самым обсуждаемым эпизодом матча отборочного турнира ЧМ-2022 Словакия - Россия (2:1) стали "обнимашки" Георгия Джикии и Марио Фернандеса при розыгрыше углового, обернувшегося голом Милана Шкриньяра.
Все было за Черчесова, но теперь у него нет права на ошибку. Выводы из матча Словакия — Россия
Сборная России упустила шанс стать единоличным лидером группы после трех туров отбора на ЧМ-2022.
Уроженка Нью-Йорка, выигравшая две Олимпиады за СССР, — в проекте «Легенды спорта»
Знаменитая волейболистка Татьяна Сарычева стала героиней уникального проекта, объединившего 10 легенд отечественного спорта.
«Спартак» потерял миллиард из-за ковида. И уже не хочет передавать клуб болельщикам в 2023-м
Московский «Спартак» понес рекордные убытки за 16 лет.
Украинский футболист-шпион сядет в России на 12 лет. Он пытался вывезти запчасти для С-300
Апелляционный суд оставил в силе приговор первой инстанции в отношении Василия Василенко.
Задачка для Брагина: как залезть ЦСКА под кожу. Расклад на западный полуфинал Кубка Гагарина
В финале плей-офф Западной конференции КХЛ снова сыграют два армейских клуба: пятый раз за шесть сезонов.
Квартальнов может поплыть, как бывало не раз. Расклад на восточный полуфинал Кубка Гагарина
В «Ак Барс» верят больше, чем в «Авангард». Но тренер казанцев никогда не выигрывал плей-офф.
Как Ковальчук к Харламову поехал в майке USA
История одной фотографии.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Россия - Словения - 2:1. Анализ матча отборочного турнира ЧМ-2022. 27.03.2021.

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика