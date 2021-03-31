Брудову хотелось бы увидеть бой Тимофея Цзю в России

Бывший временный чемпион WBA в первом тяжелом весе Валерий Брудов считает, что не смотря на все трудности, в России необходимо провести боксерский бой с участием Тимофея Цзю.

«Тимофея с его отцом, конечно, сложно сравнивать, но манерой поведения на ринге они несколько схожи. Надеюсь, у Тима все получится в его карьере. Конечно, очень хочется увидеть его в России. Костя говорит, что сложно организовать бой Тимофея у нас? Надо как-нибудь все-таки сподобиться и прийти к соглашению, провести поединок Тима в России. Очень хотелось бы на него посмотреть», - сказал Брудов «Газете.Ru».

Напомним, что 31 марта Тим Цзю, сын бывшего российского боксера Константина Цзю, одержал победу техническим нокаутом в пятом раунде над ирландцем Дэннисом Хоганом, защитив глобальный пояс Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 69,9 кг..

Всего Цзю-младший провел на профессиональном ринге 18 боев и во всех одержал победы (14-нокаутом).