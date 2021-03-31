Рябинский назвал Цзю-младшего боксером высочайшего уровня

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский оценил австралийского боксера Тимофея Цзю и рассказал, готов ли он организовать бой с его участием.

«Тимофей — классный боксер высочайшего уровня. Можно сказать, что весь в отца. Отец у него вообще великий боксер, который навсегда вошел в историю. Он очень крутой, я его хорошо знаю. Что касается возможности организовать бой Тимофея в России, то с этим вопросом нужно обращаться не ко мне. У Тимофея есть свои промоутеры, надо связываться с ними, договариваться о материальных и иных условиях», — сказал Рябинский «Газете.Ru».

Всего Цзю-младший провел на профессиональном ринге 18 боев и во всех одержал победы (14-нокаутом).