Рябинский назвал Цзю-младшего боксером высочайшего уровня

ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Товарищеские матчи (сборные) 2-й тайм, 63' Швеция 1 Эстония 0 П1 1.05 Х 15.0 П2 29.0
Еврокубок перерыв УНИКС 41 Локомотив-Куба 37 П1 1.33 П2 3.30
ЧМ-2022 - Европа 2-й тайм, 46' Армения 0 Румыния 0 П1 4.90 Х 2.75 П2 2.08
Еврокубок перерыв Монако 48 Будучность 46 П1 1.30 П2 3.50
Англия - Первая лига 1-й тайм, 32' Гиллингем 0 Уиган Атлетик 0
Испания - Сегунда 1-й тайм, 3' Сабадель 0 Жирона 0 П1 2.75 Х 3.20 П2 2.60
Испания - Сегунда 1-й тайм, 2' Альбасете 0 Кастельон 0 П1 2.45 Х 2.95 П2 3.50
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Литва 0 Италия 0 П1 31.0 Х 9.70 П2 1.11
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Украина 0 Казахстан 0 П1 1.28 Х 5.60 П2 13.0
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Австрия 0 Дания 0 П1 3.20 Х 3.30 П2 2.38
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Сан-Марино 0 Албания 0 П1 52.0 Х 18.0 П2 1.04
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Англия 0 Польша 0 П1 1.33 Х 5.50 П2 11.0
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Молдавия 0 Израиль 0 П1 11.0 Х 4.40 П2 1.39
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Германия 0 Северная Макед 0 П1 1.09 Х 11.5 П2 31.0
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Греция 0 Грузия 0 П1 1.68 Х 3.50 П2 6.40
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Шотландия 0 Фарерские остр 0 П1 1.17 Х 7.50 П2 21.0
Товарищеские матчи (сборные) 21:45 Швейцария 0 Финляндия 0 П1 1.38 Х 4.50 П2 9.40
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Северная Ирлан 0 Болгария 0 П1 1.97 Х 3.10 П2 4.80
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Лихтенштейн 0 Исландия 0 П1 23.0 Х 7.70 П2 1.16
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Андорра 0 Венгрия 0 П1 23.0 Х 6.60 П2 1.19
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Босния и Герце 0 Франция 0 П1 10.5 Х 5.00 П2 1.35
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Испания 0 Косово 0 П1 1.08 Х 12.5 П2 33.0
31 марта 19:11
автор: Максим Скороходов

Рябинский назвал Цзю-младшего боксером высочайшего уровня

31 марта Тим Цзю защитил пояс Всемирной боксерской организации (WBO), нокаутировав Дэнниса Хогана.

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский оценил австралийского боксера Тимофея Цзю и рассказал, готов ли он организовать бой с его участием.

«Тимофей — классный боксер высочайшего уровня. Можно сказать, что весь в отца. Отец у него вообще великий боксер, который навсегда вошел в историю. Он очень крутой, я его хорошо знаю. Что касается возможности организовать бой Тимофея в России, то с этим вопросом нужно обращаться не ко мне. У Тимофея есть свои промоутеры, надо связываться с ними, договариваться о материальных и иных условиях», — сказал Рябинский «Газете.Ru».

Всего Цзю-младший провел на профессиональном ринге 18 боев и во всех одержал победы (14-нокаутом).

источник: «Газета.Ru»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Электрификация по-вьетнамски: VinFast представляет свой первый электрокар VF e34"Флорида" победила "Детройт", Бобровский сделал 35 сэйвовСоболев пообещал сменить имиджТрусова сделала заявление об уходе от ПлющенкоАмериканец объяснил, чем отвратительны русские девушкиГуберниев поддержал дисквалификацию Большунова
«Проиграли полумертвым деревьям». Реакция на поражение в Словакии
«Плеймейкер» собрал высказывания известных футбольных людей после матча отбора ЧМ-2022 Словакия – Россия (2:1).
«В первом тайме наших затоптали». Экс-президент РФС — о матче Словакия — Россия
Бывший президент РФС Вячеслав Колосков поделился с «Плеймейкером» мнением о поражении россиян 1:2 от словаков в третьем туре отбора на ЧМ-2022.
Джикия + Марио = любовь. Объятия игроков сборной России в момент словацкого гола взорвали соцсети
Самым обсуждаемым эпизодом матча отборочного турнира ЧМ-2022 Словакия - Россия (2:1) стали "обнимашки" Георгия Джикии и Марио Фернандеса при розыгрыше углового, обернувшегося голом Милана Шкриньяра.
Все было за Черчесова, но теперь у него нет права на ошибку. Выводы из матча Словакия — Россия
Сборная России упустила шанс стать единоличным лидером группы после трех туров отбора на ЧМ-2022.
Уроженка Нью-Йорка, выигравшая две Олимпиады за СССР, — в проекте «Легенды спорта»
Знаменитая волейболистка Татьяна Сарычева стала героиней уникального проекта, объединившего 10 легенд отечественного спорта.
«Спартак» потерял миллиард из-за ковида. И уже не хочет передавать клуб болельщикам в 2023-м
Московский «Спартак» понес рекордные убытки за 16 лет.
Украинский футболист-шпион сядет в России на 12 лет. Он пытался вывезти запчасти для С-300
Апелляционный суд оставил в силе приговор первой инстанции в отношении Василия Василенко.
Задачка для Брагина: как залезть ЦСКА под кожу. Расклад на западный полуфинал Кубка Гагарина
В финале плей-офф Западной конференции КХЛ снова сыграют два армейских клуба: пятый раз за шесть сезонов.
Квартальнов может поплыть, как бывало не раз. Расклад на восточный полуфинал Кубка Гагарина
В «Ак Барс» верят больше, чем в «Авангард». Но тренер казанцев никогда не выигрывал плей-офф.
Как Ковальчук к Харламову поехал в майке USA
История одной фотографии.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Россия - Словения - 2:1. Анализ матча отборочного турнира ЧМ-2022. 27.03.2021.

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика