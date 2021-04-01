Эдуард Трояновский: Команда Оганесяна сделала мне предложение о встрече

Экс-чемпион мира по версии IBF Эдуард Трояновский поделился мнением о своем сопернике по предстоящему бою в Москве.

— Примечательно, что это его команда сделала мне предложение о встрече. Я согласился. Если ждать большого боя, можно просидеть год, два или три. Сейчас для меня хорошо – вернуться на ринг.

— На кого он похож по манере?

— Пытается боксировать, как Флойд Мейвезер. Но Флойд такой один. Мы с Валерием чем-то похожи. Темп не навязываем. Я больше классик, а у него рука опущена, перекрывается плечом, — цитирует Эдуарда «МК-Спорт».

Стоит отметить, что у Трояновского на профессиональном ринге проведен 31 бой, в 29-и из которых он выходил победителем, а у Оганесяна пока нет поражений при четырех проведенных поединках.