Менеджер Поветкина: Я буду против того, чтобы Саша продолжал карьеру

Дмитрий Иванов, менеджер Александра Поветкина, считает, что российскому боксеру-тяжеловесу пора задуматься о завершении спортивной карьеры.

Напомним, что в ночь с 27 на 28 марта Поветкин в реванше против британца Диллиана Уайта потерпел поражение техническим нокаутом в четвертом раунде, потеряв временного чемпиона мира по версии WBC

«Просмотр боя был валидольным, – заявил Иванов в интервью для «РИА Новости». – Но хочется сказать, что у Саши отличная карьера, это известный спортсмен, который проводил поединки с самыми топовыми соперниками.

Кроме него самого, никто не может принять решение о завершении карьеры. Я думаю, что возраст уже подходит. Хотя в СМИ говорят и сам Уайт заявлял о возможности третьего боя, но сейчас очень рано об этом говорить. По карьере нужно спрашивать у Саши. Но на его месте я бы завершил карьеру, но я нахожусь на своем месте, а он на своем. Я буду против того, чтобы Саша продолжал карьеру».

Поражение от Уайта стала для Поветкина третьим в карьере. Ранее он уступил украинцу Владимиру Кличко в 2013 году и британцу Энтони Джошуа в 2018-м. Также в активе Александра 36 побед (25 из них нокаутом) и одна ничья.