Эдгард Москвичев и Геннадий Мартиросян разыграют титул WBA Asia

Как сообщает пресс-служба YUKA Boxing, турнир состоится 19 апреля в Санкт-Петербурге.

Оба бойца представляют Санкт-Петербург и будут боксировать в родных стенах. Москвичев является воспитанником Виктора Петроченко, давшего дорогу в большой бокс Дмитрию Пирогу. Последний остановил Мартиросяна в 2011 году в бою за титул чемпиона мира WBO. Впервые в истории два россиянина тогда боксировали за титул чемпиона мира.

Москвичев - классический пример мастера спорта по боксу. Успешно выступал на любительском уровне, одерживал победы на представительных юношеских турнирах. И с 2019 года в серии из 8-ми боев не имеет поражений. 41-летний экс-претендент на титул чемпиона мира постарается сокрушить 22-летнего панчера в «матче-реванше» против наставника Пирога.