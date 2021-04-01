Федерация Бокса России готова организовать бой Тима Цзю

Генеральный секретарь Федерации Бокса России Кирилл Щекутьев рассказал о готовности организовать бой с участием Тимофея Цзю, сына абсолютного чемпиона мира Константина Цзю.

«Мы готовы организовать бой Тима Цзю в России, поскольку наши соотечественники следят за его успехами. А Россия давно стала одной из столиц мирового бокса. Мероприятия в нашей стране всегда проходят на самом высоком уровне», - приводит слова Щекутьева ТАСС.

Напомним, что 31 марта Тим Цзю одержал победу техническим нокаутом в пятом раунде над ирландцем Дэннисом Хоганом, защитив глобальный пояс Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 69,9 кг.

Всего Цзю-младший провел на профессиональном ринге 18 боев и во всех одержал победы (14-нокаутом).