Эдди Хирн: Поветкин сейчас не выглядит человеком, способным завоевать чемпионский титул

Промоутер Эдди Хирн, сотрудничающий с Диллианом Уайтом, прокомментировал возможность проведения третьего поединка своего клиента против Александра Поветкина.

В августе прошлого года россиянин отправил британца в нокаут апперкотом в пятом раунде, но в реванше победу техническим нокаутом одержал Уайт, вернув себе титул временного чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC.

«Поветкин многого добился в боксе и принял участие в нескольких отличных боях, – цитирует Хирна Boxing News. – Вот только сейчас он не выглядит человеком, способным завоевать чемпионский титул. При этом мне кажется, что он не рассчитывает на меньшее.

Александр – настоящий мужчина с чувством собственного достоинства. Он напугал нас в августе, но, к счастью, мы смогли вернуться и одержать победу».