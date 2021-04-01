Дмитрий Лучников: К Поветкину тянется много детей

«У него столько всего было сделано за карьеру: он был популярен в России, потом стал популярен в Германии, потом к нему снова пришла популярность в России, потом его узнали в Англии, где он набрал невероятную популярность, там начали за него болеть.

Это видно, когда приезжаешь на поединки. Люди встают в очередь, чтобы сделать фото, и это даже не из-за его популярности, а просто от природной харизмы какой-то, которой он обладает. Причем именно к Поветкину тянется много детей, и вот такое я видел далеко не с каждым боксером», - сказал Лучников в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, 28 марта в бое-реванше Поветкин проиграл британцу Диллиану Уайту в четвертом раунде техническим нокаутом и потерял временного чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC.