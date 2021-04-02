Ташкент примет чемпионат мира по боксу в 2023 году

Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев прокомментировал итоги выбора места проведения чемпионата мира по боксу среди мужчин, который состоится в 2023 году.

— Я рад объявить, что Узбекистан, страна с сильными боксерами и чемпионским характером, станет хозяйкой чемпионата мира 2023 года. Я уверен в высоком уровне организации турнира, огромной поддержке болельщиков и зрелищных боях, — приводит ТАСС слова Кремлева.

Добавим, что в этом году турнир пройдет с 10 по 24 апреля в столице Сербии.