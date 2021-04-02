Бывший чемпион мира Трояновский потерпел поражение от Оганесяна

Экс-чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) Эдуард Трояновский потерпел поражение от другого российского боксера Валерия Оганесяна.

На кону стоял титул чемпиона СНГ и славянских стран по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

После 10 раундов судьи присудили Оганесяну победу по очкам.

Для 40-летнего Трояновского это поражение стало третьим в профессиональном боксе. Также в его активе 28 побед.

У 25-летнего Оганесяна пять побед в пяти поединках. Он трижды отправлял своих соперников в нокаут.