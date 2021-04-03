Трояновский может завершить карьеру после поражения от Оганесяна

Эдуард Трояновский после поражения в Москве в бою против Валерия Оганесена заявил, что может завершить карьеру в профессиональном боксе.

«Я проиграл бой, недоволен этим результатом, – цитирует Трояновского «РИА Новости». – В середине боя было тяжело. В итоге проиграл по очкам. Я больше проиграл функционально. Когда нет сил, то все планы рушатся. Оганесян – хороший боксер. Думаю, у него все впереди, а у меня, думаю, нет. Сейчас хочу отдохнуть, а потом принять решение. Пока не хочу ничего говорить. Но если дальше будут такие же бои, то не вижу смысла продолжать. Будем откровенными. Мне нужно месяц-два для принятия решения, к этому нужно подойти здраво. Но сначала нужно отдохнуть».

Ранее Трояновский был чемпионом мира по версиям IBF и IBO. В первых своих 25 боях на профессиональном уровне он одержал 25 побед подряд. Для 40-летнего боксера поражение в Москве стало третьим в карьере, а всего на его счету 28 побед.

У 25-летнего Оганесяна пять побед в пяти поединках.