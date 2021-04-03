Папин нокаутировал чеха Пейсара уже в первом раунде

В Москве в СК «Крылья Советов» прошел вечер бокса. Главным событием стал бой россиянина Алексея Папина против чеха Вацлава Пейсара в первом тяжелом весе.

Поединок закончился уже в первом раунде. Папин одержал победу техническим нокаутом.

33-летний российский боксер одержал свою 13-ю победу на профессиональном ринге и в 12-й раз отправил соперника в нокдаун. Также на его счету одно поражение. В августе 2019 году Папин уступил Илунге Макубу из ДР Конго раздельным решением судей после 12 раундов. В данный момент Алексей является обязательный претендентом на титул чемпиона мира по версии WBC.

У 36-летнего Пейсара 15 побед и 11 поражений.