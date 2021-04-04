Промоутер Аматруда: Слова Цзю о титуле чемпиона мира забавны, он никогда не дрался с лучшими

Представитель австралийского боксера Майкла Зерафы Брайан Аматруда заявил, что Тим Цзю не способен добиться мирового признания, пока не встретится в поединке с его подопечным.

«Его слова о титуле чемпиона мира забавны, потому что все титульные бои уже расписаны, поэтому почему бы не провести лучший поединок Австралии? Если он считает, что гораздо сильнее, так давайте проведем бой и он заработает легкие деньги», - приводит слова промоутера Boxingscene, ссылаясь Fox Sports.

Сообщается, что Цзю за бой с Зерафой предложили один миллион долларов.

Напомним, что 31 марта сын Константина Цзю досрочно победил Денниса Хогана и защитил чемпионский титул WBO Global.

Боксер одержал победы во всех своих 18 поединках.