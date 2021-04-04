Гассиев – о поражении Поветкина: Александр рассчитывал на опыт

Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе по версиям WBC и IBF Мурат Гассиев поделился мнением о поражении 41-летнего россиянина Александра Поветкина в поединке с Уайтом, прошедшем 28 марта в Гибралтаре.

— Вероятно, ошибка Саши и его команды в том, что он переболел коронавирусом и не успел полностью восстановиться. Нужно было взять паузу и больше потренироваться. Но Саша – опытный боксер, даже великий боксер. Рассчитывал на опыт, — передает слова Гассиева «МК-Спорт».

Напомним, что 22 августа 2020 года в Великобритании Поветкин отправил Уайта в нокаут в пятом раунде.