Эдуард Трояновский: Если Поветкин решит продолжить свою карьеру, то я буду только за

Бывший чемпион IBF и IBO в первом полусреднем весе Эдуард Трояновский прокомментировал возможное завершение карьеры его соотечественника – Александра Поветкина.

Напомним, что в ночь с 27 на 28 марта 41-летний россиянин потерпел поражение от Диллиана Уайта из Великобритании в поединке за временный титул чемпиона WBC – россиянин был отправлен в нокаут в четвертом раунде. Позднее промоутер боксера Андрей Рябинский заявил, что будет уговаривать своего подопечного уйти из большого спорта.

– Тема продолжения или завершения карьеры – сугубо личное дело Александра. Я буду уважать любое решение! Саня – глыба бокса, и как тут можно что-то советовать. Если он решит продолжать, то я буду только за. Но поединок с Уайтом не задался – Саша был сам не свой. Мне тяжело говорить, в чем причина, – приводит слова Трояновского «РИА Новости».

В своей карьере Поветкин принял участие в 40 поединках, одержал 36 побед (25 – нокаутом) и потерпел три поражения. В одном из боев была зафиксирована ничья.