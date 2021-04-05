Владимир Гомельский: Я всю жизнь относился к Гендлину с уважением и симпатией

Двукратный лауреат телевизионной премии ТЭФИ скончался сегодня, 5 апреля, на 85-м году жизни из-за осложнений от коронавируса.

– Владимир Гендлин был в добрых и приятельских отношениях с папой. Когда отец бывал у него, они виделись и друг другу симпатизировали. Я всю жизнь относился к Гендлину с уважением и симпатией. Скорблю, потому что это потеря. Мне этот человек всегда был дорог и подавал очень правильные примеры в жизни, – цитирует Гомельского «Чемпионат».

Напомним, 9 марта Гендлин перенес обширный инфаркт, после чего ему были сделаны две операции. Спустя неделю после выписки журналист вновь почувствовал себя плохо. В его организме были обнаружены антитела. Предполагается, что Гендлин перенес коронавирус бессимптомно, однако тот дал осложнения.

Во время повторной госпитализации комментатора подключили к аппарату ИВЛ.