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Нидерланды - Первый дивизион остановлен Рода 0 Алмере Сити 0
КХЛ - плей-офф перерыв Ак Барс 0 Авангард 1 П1 5.30 Х 3.20 П2 1.74
Германия - Бундеслига 4-я четверть Миттельдойчер 76 Хемниц 99 73
Россия - Премьер-Лига 2-й тайм, 74' Зенит 1 Химки 0 П1 1.06 Х 12.0 П2 39.0
Италия - Серия А 3-я четверть Олимпия Милан 63 Варезе 69
Англия - Чемпионшип 2-й тайм, 47' Шеффилд Уэнсде 3 Кардифф Сити 0
Англия - Премьер-лига 1-й тайм, 37' Эвертон 0 Кристал Пэлас 0 П1 2.00 Х 3.10 П2 4.50
Испания - Сегунда 1-й тайм, 38' Картахена 2 Алькоркон 0 П1 1.07 Х 13.0 П2 24.0
Италия - Серия B 1-й тайм, 38' СПАЛ 0 Венеция 0 П1 3.30 Х 2.45 П2 2.95
Португалия - Примейра 20:45 Фаренсе 0 Брага 0 П1 4.60 Х 3.90 П2 1.78
Португалия - Примейра 21:00 Бенфика 0 Маритиму 0 П1 1.17 Х 7.80 П2 19.0
Германия - Вторая Бундеслига 21:30 Санкт-Паули 0 Айнтрахт Б 0 П1 1.77 Х 3.80 П2 4.60
Германия - Бундеслига 21:30 Ратиофарм Ульм 0 Лёвен Брауншве 0
Италия - Серия B 22:00 Салернитана 0 Фрозиноне 0 П1 2.80 Х 2.90 П2 2.90
Испания - Сегунда 22:00 Фуэнлабрада 0 Сарагоса 0 П1 2.43 Х 2.80 П2 3.60
Испания - Примера 22:00 Барселона 0 Вальядолид 0 П1 1.12 Х 9.80 П2 24.0
Англия - Премьер-лига 22:15 Вулверхэмптон 0 Вест Хэм Юнайт 0 П1 3.00 Х 3.10 П2 2.65
Португалия - Сегунда 22:30 УД Оливейренсе 0 Лейшойнш 0
Португалия - Примейра 23:00 Морейренсе 0 Спортинг 0 П1 8.70 Х 4.10 П2 1.48
05 апреля 19:05
автор: Александр Шульгин

Дмитрий Губерниев: Гендлин был голосом профессионального бокса. Это огромная потеря

Российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал новость о кончине коллеги по цеху Владимира Гендлина.

«Гендлин был голосом профессионального бокса. Мы помним период расцвета тяжелого веса, все трансляции сопровождались его комментарием, сколько статуэток ТЭФИ завоевал. Это огромная потеря для цеха, фантастический профессионал, влюбленный в спорт. Соболезную близким, нам всем его будет не хватать. Он настолько крепко вел репортажи, досконально разбирался, а мы разбирались вместе с ним», - приводит слова Губерниева «Чемпионат».

Напомним, известный комментатор бокса Владимир Гендлин скончался сегодня на 85-м году жизни.

источник: Чемпионат.com
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