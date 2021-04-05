Дмитрий Губерниев: Гендлин был голосом профессионального бокса. Это огромная потеря

«Гендлин был голосом профессионального бокса. Мы помним период расцвета тяжелого веса, все трансляции сопровождались его комментарием, сколько статуэток ТЭФИ завоевал. Это огромная потеря для цеха, фантастический профессионал, влюбленный в спорт. Соболезную близким, нам всем его будет не хватать. Он настолько крепко вел репортажи, досконально разбирался, а мы разбирались вместе с ним», - приводит слова Губерниева «Чемпионат».

Напомним, известный комментатор бокса Владимир Гендлин скончался сегодня на 85-м году жизни.