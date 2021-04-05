Константин Цзю: Гендлин хорошо разбирался в боксе, жил этим видом спорта

Бывший абсолютный чемпион мира Константин Цзю выразил соболезнования по поводу смерти Владимира Гендлина.

«Мы знакомы с ним очень-очень давно, лет 30, – рассказал Цзю в интервью ТАСС. – Для меня это человек, который хорошо разбирался в боксе, жил этим видом спорта. Для нас, для всех, кто любит бокс, это большая утрата. Самые искренние соболезнования всей его семье».

Гендлин провел на любительском ринге 51 поединок, одержав 50 побед и потерпев одно поражение. После завершения спортивной карьеры был детским тренером на олимпийской базе в Кисловодске, а также работал журналистом в различных журналах и комментировал бокс на телевидении. Владимир Ильич – двукратный лауреат национального телевизионного конкурса «ТЭФИ».