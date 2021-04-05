Денис Лебедев: Среди комментаторов бокса Гендлину не было равных, ушла целая эпоха

«Ушла целая эпоха. Мои соболезнования. Есть ли вы меня спросите: есть ли равный этому человеку? Нет, ему нет равных. В хоккее и футболе есть, но в боксе — нет. Я заранее извиняюсь перед комментаторами бокса. Не хочу никого обидеть. Но сегодня я не вижу, кто может быть на одном уровне с Владимиром Гендлиным. Жаль! Так решил бог, нам его будет не хватать», — сказал бывший боксер в интервью «Спорт-Экспрессу».

Известный комментатор бокса Владимир Гендлин скончался сегодня на 85-м году жизни. Он дважды становился лауреатом телевизионной премии ТЭФИ.