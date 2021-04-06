Николай Валуев: Ушел Владимир Гендлин. Его голос был известен всем. Лучший комментатор в боксе

Бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев поделился эмоциями после новости о кончине известного комментатора Владимира Гендлина.

«Мы росли на его освещении поединков. Его голос был известен всем. Царство небесное и Мир! Ушел Владимир Гендлин. Целая эпоха. Лучший комментатор в боксе», - написал Валуев в своем Instagram.

Напомним, что 9 марта у комментатора произошел обширный инфаркт, после чего ему были сделаны две операции. Затем Гендлин перенес коронавирус, который вызвал осложнения, и вскоре он скончался.