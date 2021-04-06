Сергей Ковалев: Покинул наш мир лучший боксерский комментатор Владимир Гендлин

Боксер Сергей Ковалев поделился эмоциями после появившегося сообщения о смерти известного комментатора Владимира Гендлина.

«Очень жаль, что от нас ушел и покинул наш мир, лучший боксерский комментатор России, Владимир Ильич Гендлин. Каждый бой, с его вниманием и комментариями, дарил всем любителям бокса еще больший интерес к боксерским поединкам. Мои соболезнования родным и близким», - написал Ковалев в на своей странице в Instagram.

Напомним, что 9 марта у комментатора произошел обширный инфаркт, после чего ему были сделаны две операции. Затем Гендлин перенес коронавирус, который вызвал осложнения, и вскоре он скончался.