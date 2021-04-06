Тиму Цзю предложили миллион долларов за поединок с Зерафом из Австралии

Тимофею Цзю, сыну бывшего чемпиона мира в полусреднем весе Константина Цзю, предложили провести бой с австралийским боксером Майклом Зерафой.

Согласно информации Boxing Scene, гонорар Цзю-младшего может составить один миллион долларов. Пока спортсмен не дал свое согласие на проведения боя. Промоутер Зерафы Брайан Аматруда считает, что Тим боится встречаться с его подопечным.

– Разговоры о чемпионском титуле Тима очень интересны, так почему бы не встретиться с лучшими в Австралии? Если Тим думает, что он уровнем выше, то пусть выходит на бой, – приводит слова Зерафы «Профиль».

Напомним, что 31 марта Тим Цзю одержал победу техническим нокаутом в пятом раунде над ирландцем Деннисом Хоганом, защитив глобальный пояс Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 69,9 кг.

Всего Цзю-младший провел на профессиональном ринге 18 боев и во всех одержал победы (14 – нокаутом).