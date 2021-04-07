Андрей Рябинский: Решение Поветкина о продолжении карьеры будет зависеть от состояния здоровья

Промоутер Андрей Рябинский подтвердил, что 41-летний российский боксер Александр Поветкин может завершить спортивную карьеру.

«Мы встретимся на этой неделе. Решение о продолжении карьеры будет зависеть от здоровья», – цитирует Рябинского ТАСС.

Всего в активе 41-летнего Поветкина 36 побед (25 нокаутом), три поражения и одна ничья. В ночь с 27 на 28 марта он уступил Диллиану Уайту в их втором поединке, который прошел в Гибралтаре. В четвертом раунде была зафиксирована победа британского боксера техническим нокаутом.