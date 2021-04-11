Менеджер Власова: Я не согласен с решением судей – Максим однозначно выиграл бой против Смита

Менеджер российского боксера Максима Власова Олег Богданов оценил решение судей отдать победу американцу Джо Смиту-младшему в поединке с его подопечным за обладание пояса чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе.

Напомним, что бой продлился все 12 раундов – Смит одержал победу раздельным решением судей. Отметим, что один арбитр дал ничейный результат, а двое других присудили победу представителю США.

Для 34-летнего Власова данное поражение стало четвертым в 49 поединках в своей карьере.

– Я однозначно не согласен с решением судей. Его можно назвать правильным, если посчитать наоборот. Ребята, по всей видимости, перепутали углы. Власов однозначно выиграл этот бой, он доминировал на протяжении практически всего поединка, уступив в нескольких раундах. Решение было ожидаемым – все-таки бой проходил в США против американского боксера, и они, видимо, все билеты на бой с Бетербиевым продали, – цитирует Богданова «РИА Новости».

Напомним, что после боя стало известно о возможном поединке между Смитом и Артуром Бетербиевым в рамках объединительного боя. Россиянин является чемпионом по версиям IBF и WBC.