Саламов может стать следующим соперником Смита-младшего после боя с Бетербиевым

Представитель российского боксера Умара Саламова Олег Богданов заявил о том, что его подопечный имеет возможность провести бой с чемпионом мира по версии WBO в полутяжелом весе Джо Смитом-младшим из США.

Отметим, что недавно американец одержал победу над россиянином Максимом Власовыми раздельным решением судей.

– Он может подраться со Смитом и, по идее, должен. Но команда американца, скорее всего, договорится об объединительном бое с Бетербиевым. А Умар, скорее всего, будет драться с тем, кто будет владеть титулом WBO уже после этого поединка, – приводит слова Богданова ТАСС.

Отметим, что в своей карьере Саламов принял участие в 26 поединках, в которых одержал 25 побед (19 нокаутом) и потерпел одно поражение. На счету 31-летнего Смита 27 побед и три поражения в профессиональном боксе.