«ЮКА Промоушен» отменила турнир «Короли Нокаутов – 7»

Боксерское шоу «Короли Нокаутов – 7», запланированное на 19 апреля в Санкт-Петербурге, официально отменили.

Таким образом, супер-бои Эдгард Москвичев – Геннадий Мартиросян, а также Басир Абакаров – Сантандер Сальгадо не состоятся.

«19 апреля ничего не будет, но это нормально – се ля ви. Последние дни я прошел через ад, чтобы сделать бой Эдгарда и Геннадия реальностью. Я с трудом принял это решение. Понимаю разочарование Эдгарда и его менеджера, уже выслушал их реакцию. Жаль всех боксеров и фанатов, кто готовился.

Спасибо за ваши усилия. Надеюсь, мы расстаемся, как говорится, не надолго, мы хотим развивать бокс и постараемся вернуться в мае», – прокомментировал это событие генеральный директор «ЮКА Промоушен» Зяки Юнисов.