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15 апреля 21:43
автор: Максим Скороходов

Россия готова провести вместо Парижа европейскую квалификацию Олимпиады по боксу

Отбор назначен на начало июня 2021 года.

Генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев заявил, что, если из-за пандемии коронавируса в Париже отменят отборочный турнир на Олимпиаду-2020, то Международный олимпийский комитет (МОК) должен предложить провести соревнования России.

«Конечно, будет очень неприятно, если олимпийский отбор в Париже отменят. МОК стоит предложить России организовать европейский отбор в качестве альтернативы, у нас сейчас самая безопасная эпидемиологическая обстановка благодаря решениям, принятым руководством Российской Федерации. Это отмечается не только россиянами, но и многими иностранцами. Мы успешно справляемся с коронавирусной инфекцией и уже проводим турниры на высоком уровне, соблюдая все меры предосторожности», - приводит слова Щекутьева ТАСС.

Напомним, что отборочный турнир по боксу в Париже уже отменялся, но впоследствии его вернули в календарь боксерских соревнований.

источник: ТАСС
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