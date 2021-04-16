Константин Цзю: Не вижу у Поветкина мотивации продолжать свою карьеру

Бывший абсолютный чемпион мира Константин Цзю выразил мнение, что его соотечественнику Александру Поветкину следует в скором времени завершить свою профессиональную карьеру.

Напомним, что в ночь с 27 на 28 марта 41-летний россиянин потерпел поражение от Диллиана Уайта из Великобритании в поединке за временный титул чемпиона WBC – россиянин был отправлен в нокаут в четвертом раунде.

– А зачем ему продолжать? Удары в голову – это больно. Хватит. Зачем ему это? Есть мотивация у него? Я просто не вижу ее у него, я сам был на его месте. Очень сложно подниматься с пятой точки, когда у тебя все есть. Когда у тебя все хорошо и ты не голоден. А Саша уже не голодный, – цитирует Цзю News.ru.

В своей карьере Поветкин одержал 36 побед (25 – нокаутом) и потерпел три поражения. В одном из боев была зафиксирована ничья.