Цзю оценил перспективы проведения поединка своего сына Тимофея в России

Экс-чемпион мира в полусреднем весе Константин Цзю рассказал о том, когда может произойти поединок его сына Тимофея на территории России.

Ранее генеральный секретарь Федерации Бокса России Кирилл Щекутьев выразил готовность провести бой 26-летнего спортсмена в России.

– Есть два сценария. Либо я буду в сопромоутерстве с той организацией, которая будет проводить турнир. Либо будет промоутер, который сделает такое предложение, от которого сначала я не откажусь, а далее согласится команда Тимофея. Я никогда не верю на слово. Я прочитаю контракт внимательно, кому какие права, как распределяются деньги, когда они будут, какой будет райдер. Все условия, – приводит слова Цзю-старшего News.ru.

Напомним, что 31 марта Тимофей Цзю одержал победу техническим нокаутом в пятом раунде над ирландцем Деннисом Хоганом, защитив глобальный пояс Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 69,9 кг.

Всего Цзю-младший провел на профессиональном ринге 18 боев и во всех одержал победы (14 – нокаутом).