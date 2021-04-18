Цзю - о Джигане: Ему необходимо поднять общую и специальную физическую подготовку

Бывший абсолютный чемпион мира Константин Цзю дал несколько советов рэперу Джигану перед боем с Александром Емельяненко.

«Ему необходимо поднять общую и специальную физическую подготовку. Кроме того, научиться перебарывать собственное «не могу» - продолжать сражаться в моменты, когда кажется, что уже нет сил. Если ты не сможешь сделать подобное во время тренировок, то в тяжелом поединке это точно не удастся», - прводит слова Цзю RT.

Дата поединка и где он состоится пока неизвестно.

Емельяненко является бойцом смешанных единоборств, на счету россиянина 28 побед, восемь поражений и одна ничья.