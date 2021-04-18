Константин Цзю: Нет денег, которые могли бы заставить меня вновь выйти на ринг

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю рассказал, почему не желает участвовать в показательных боях.

«Как и Хабиб Нурмагомедов, я обещал маме, что она больше никогда не увидит меня на ринге. Это произошло много лет назад, но я держу слово. Нет денег, которые могли бы заставить меня вновь выйти на ринг», - приводит слова боксера RT.

В профессиональной карьере Цзю провел 34 поединка. На счету россиянина 31 победа, два поражения и один бой признан несостоявшимся.