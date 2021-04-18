Константин Цзю: В возрасте трех лет Тимофей повредил челюсть моему отцу

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Россия - Премьер-Лига не начался Урал 0 Рубин 0 П1 4.60 Х 3.80 П2 1.81
Италия - Серия А 13:00 Брешия 0 Динамо Сассари 0
Португалия - Сегунда 13:15 Каза Пия 0 Академика 0
Италия - Серия А 13:30 Милан 0 Дженоа 0 П1 1.46 Х 4.70 П2 7.20
Россия - Премьер-Лига 14:00 Арсенал 0 Тамбов 0 П1 1.20 Х 7.20 П2 15.5
Англия - Чемпионшип 14:00 Ротерхэм Юнайт 0 Бирмингем Сити 0 П1 2.80 Х 3.20 П2 2.70
Франция - Лига 1 14:00 ПСЖ 0 Сент-Этьен 0 П1 1.29 Х 6.00 П2 10.5
Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Ян 0 Хайденхайм 0
Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Бохум 0 Ганновер-96 0 П1 1.95 Х 3.60 П2 3.90
Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Оснабрюк 0 Фортуна 0 П1 4.20 Х 3.40 П2 1.94
Испания - Примера 15:00 Осасуна 0 Эльче 0 П1 2.00 Х 3.20 П2 4.40
Испания - Сегунда 15:00 УД Логроньес 0 Райо Вальекано 0 П1 3.80 Х 3.30 П2 2.08
Испания - Примера 15:00 Реал Сосьедад 0 Севилья 0 П1 2.70 Х 3.20 П2 2.85
Испания - Сегунда 15:00 Альбасете 0 Мирандес 0 П1 2.75 Х 2.85 П2 3.00
Англия - Премьер-лига 15:30 Арсенал 0 Фулхэм 0 П1 1.81 Х 3.60 П2 4.80
Франция - Лига 1 16:00 Реймс 0 Метц 0
Франция - Лига 1 16:00 Брест 0 Ланс 0 П1 2.75 Х 3.40 П2 2.65
Италия - Серия А 16:00 Болонья 0 Специя 0 П1 1.98 Х 3.80 П2 3.70
Италия - Серия А 16:00 Аталанта 0 Ювентус 0 П1 2.35 Х 3.60 П2 3.00
Италия - Серия А 16:00 Лацио 0 Беневенто 0 П1 1.37 Х 5.30 П2 8.50
Франция - Лига 1 16:00 Ним 0 Страсбург 0 П1 3.50 Х 3.50 П2 2.16
Франция - Лига 1 16:00 Дижон 0 Ницца 0 П1 4.30 Х 3.90 П2 1.83
Португалия - Сегунда 16:00 Пенафиел 0 Кова-да-Пиедад 0 П1 2.20 Х 3.00 П2 3.50
Россия - Премьер-Лига 16:30 Сочи 0 ЦСКА 0 П1 3.50 Х 3.50 П2 2.15
Португалия - Примейра 17:00 Фамаликан 0 Портимоненсе 0 П1 2.24 Х 3.30 П2 3.50
Англия - Чемпионшип 17:00 Ковентри Сити 0 Барнсли 0 П1 3.70 Х 3.20 П2 2.20
Португалия - Сегунда 17:00 Порту Б 0 Эшторил 0 П1 3.40 Х 3.20 П2 2.14
Испания - Примера 17:15 Атлетико М 0 Эйбар 0 П1 1.45 Х 4.30 П2 8.80
Испания - Примера 17:15 Алавес 0 Уэска 0 П1 2.80 Х 3.00 П2 2.90
Англия - Премьер-лига 18:00 Манчестер Юнай 0 Бёрнли 0 П1 1.36 Х 5.20 П2 9.20
18 апреля 10:22
автор: Владислав Корегин

Константин Цзю: В возрасте трех лет Тимофей повредил челюсть моему отцу

В последний раз Цзю-младший выходил на ринг 31 марта.

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю рассказал о том, что в раннем возрасте его сын Тимофей вывихнул челюсть своему дедушке.

– В детстве мы любили играть с Тимофеем: садились напротив, закрывали лицо, а он бил по блоку. В тот день происходило то же самое, но вдруг что-то отвлекло моего отца. Он поднял голову, опустил руки – и в этот момент Тима пробил ему точно в челюсть. У папы был вывих. И это сыну было всего три года. А сейчас мы бьем посильнее, – приводит слова Цзю-старшего RT.

Напомним, что 31 марта 26-летний Цзю одержал победу техническим нокаутом в пятом раунде над ирландцем Деннисом Хоганом, защитив глобальный пояс Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 69,9 кг.

Всего Цзю-младший провел на профессиональном ринге 18 боев и во всех одержал победы (14 – нокаутом).

источник: «RT на русском»
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