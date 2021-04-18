Константин Цзю: В возрасте трех лет Тимофей повредил челюсть моему отцу

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю рассказал о том, что в раннем возрасте его сын Тимофей вывихнул челюсть своему дедушке.

– В детстве мы любили играть с Тимофеем: садились напротив, закрывали лицо, а он бил по блоку. В тот день происходило то же самое, но вдруг что-то отвлекло моего отца. Он поднял голову, опустил руки – и в этот момент Тима пробил ему точно в челюсть. У папы был вывих. И это сыну было всего три года. А сейчас мы бьем посильнее, – приводит слова Цзю-старшего RT.

Напомним, что 31 марта 26-летний Цзю одержал победу техническим нокаутом в пятом раунде над ирландцем Деннисом Хоганом, защитив глобальный пояс Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 69,9 кг.

Всего Цзю-младший провел на профессиональном ринге 18 боев и во всех одержал победы (14 – нокаутом).