Баста: Бокс интереснее ММА

Василий «Баста» Вакуленко рассказал, почему решил заняться продвижением бокса, а не ММА.

«Мне всегда хотелось понять механику бокса, как правильно двигаться, как правильно существовать в бою. ММА мне более понятны, чем бокс, но бокс интереснее. Тем более что у меня много друзей боксеров. Во время пандемии мы с тренерами начали обсуждать, что можно сделать, чтобы популяризировать бокс, чтобы сделать интересный продукт. Началось общение, долгий разговор, что это вообще за бизнес» - приводит слова Басты News.ru.

Напомним, что Баста является владельцем боксерской компании Gazfight. На первом турнире промоушена 21 мая в Баскетбольном Центре «Химки» в главном бою за званиt претендента на титул чемпиона мира в весовой категории до 101 кг сойдутся Дмитрий Кудряшов и Евгений Романов.