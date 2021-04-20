Рэпер Баста, основавший боксерский промоушен, готов продвигать молодых спортсменов

Российский рэпер Василий «Баста» Вакуленко, владеющий боксерским промоушеном Gazfight, рассказал, что будет использовать свой опыт в музыке для продвижения молодых спортсменов.

«У нас есть опыт работы в музыке с большим количеством артистов, которых мы представляли на большой сцене. Есть спортсмены, промоутеры и тренеры, с которыми мы работаем в эту сторону. Мы хотим задержаться надолго — разово это делать не имеет смысла просто. Хочется заниматься молодыми боксерами. Вы не представляете, сколько в стране талантливых, гениальных, потенциально очень сильных спортсменов. Возможно, придется потратить силы, чтобы взять юных боксеров и довести до уровня, но у нас есть время и желание», - приводит слова Басты «RT на русском».

21 мая в Баскетбольном Центре «Химки» состоится первый турнир Gazfight, в главном бою которого за звание претендента на титул чемпиона мира в весовой категории до 101 кг сойдутся Дмитрий Кудряшов и Евгений Романов.