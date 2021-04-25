Ломаченко проведет свой следующий поединок 26 июня

Бывший чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко сообщил о том, когда состоится его возвращение на ринг.

Как сообщил 33-летний украинец на своей странице в Instagram, его следующим соперником станет представитель Японии Масайоши Накатани.

Отмечается, что поединок пройдет 26 июня в Лас-Вегасе.

Напомним, что в последний раз Ломаченко выходил на ринг 17 октября прошлого года – тогда он уступил американцу Теофимо Лопесу судейским решением. Тем самым, украинский боксер потерял титулы чемпиона мира по версиям WBA Super и WBO.

В своей карьере Ломаченко провел 16 боев, в которых одержал 14 побед. На счету 31-летнего Накатани 19 выигрышей и один проигрыш.