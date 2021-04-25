Поветкин пока не принял решения о завершении карьеры

Российский боксер Александр Поветкин не принял решения относительно своей дальнейшей карьеры.

«Александр будет сам принимать решение о дальнейшей карьере. Пока оно не принято», - приводит ТАСС слова представителя команды 41-летнего спортсмена.

Напомним, что 27 марта в Гибралтаре Поветкин проиграл нокаутом представителю Великобритании Диллиану Уайту и потерял титул временного чемпиона мира по версии WBC.

Руководитель компании «Мир бокса» Андрей Рябинский заявил, что будет уговаривать россиянина завершить карьеру.

Всего в активе Поветкина 36 побед (из них 25 нокаутом), три поражения и одна ничья.