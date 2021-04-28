Мэйвезер назвал дату боя с блогером Полом

Непобежденный американский боксер Флойд Мэйвезер-младший на своей странице в Instagram обозначил дату предстоящего боя с видеоблогером Логаном Полом.

«6 июня, 2021 год, Майами. Я против Логана Пола. Мы организуем грандиозное событие. Билеты поступят в продажу на следующей неделе», - написал Мэйвезер.

Изначально эта встреча должна был состояться 20 февраля, но ее пришлось перенести из-за пандемии коронавируса. В соответствии с условиями поединка, Флойд должен на взвешивании уложиться в 160 фунтов (72,5 кг), а его соперник – в 190 фунтов (86,2 кг).

Напомним, 44-летний Мейвезер за свою карьеру на профессиональном ринге одержал 50 побед, не потерпев ни одного поражения. 26-летний Логан Пол дебютировал в боксе в ноябре 2019 года. На его канал в YouTube подписано более 20 млн пользователей.