ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
КХЛ - плей-офф 19:00 Авангард 0 ЦСКА 0 П1 3.30 Х 4.30 П2 2.04
Испания - Примера 20:00 Атлетик Б 0 Вальядолид 0 П1 1.95 Х 3.30 П2 4.50
Лига чемпионов 22:00 ПСЖ 0 Манчестер Сити 0 П1 3.50 Х 3.90 П2 2.07
28 апреля 11:01
автор: Евгений Лиманский

Мэйвезер назвал дату боя с блогером Полом

Выставочный поединок между экс-чемпионом мира по боксу в полусреднем весе и видеоблогером состоится 6 июня в Майами.

Непобежденный американский боксер Флойд Мэйвезер-младший на своей странице в Instagram обозначил дату предстоящего боя с видеоблогером Логаном Полом.

«6 июня, 2021 год, Майами. Я против Логана Пола. Мы организуем грандиозное событие. Билеты поступят в продажу на следующей неделе», - написал Мэйвезер.

Изначально эта встреча должна был состояться 20 февраля, но ее пришлось перенести из-за пандемии коронавируса. В соответствии с условиями поединка, Флойд должен на взвешивании уложиться в 160 фунтов (72,5 кг), а его соперник – в 190 фунтов (86,2 кг).

Напомним, 44-летний Мейвезер за свою карьеру на профессиональном ринге одержал 50 побед, не потерпев ни одного поражения. 26-летний Логан Пол дебютировал в боксе в ноябре 2019 года. На его канал в YouTube подписано более 20 млн пользователей.

Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Шарангович и Мальцев принесли "Нью-Джерси" победу над "Филадельфией"Составы сборных на Евро-2020 могут быть расширеныBMW iM2 самая загадочная модель компанииАмериканец объяснил, чем отвратительны русские девушкиСексуальная телеведущая сводит с ума поклонников футболаФанаты в шоке: в Сеть слили откровенные фото фигуристки из России
Русские горки в Техасе. Как наши юниоры после суперкамбэка с США упустили победу над Финляндией
В своем втором матче на ЮЧМ-2021 сборная России проиграла финнам (3:4Б), ведя 3:1 на 58-й минуте.
Холанд затмил возвращение Левандовски. Сборная футбольной евронедели
"Плеймейкер" выбрал 11 лучших футболистов, наиболее ярко проявивших себя на минувшей неделе в Топ-5 европейских лиг.
Ахметова удалили не по делу. Осталось удалить тех, кто испортил дерби «Спартака» и ЦСКА
По данным инсайдеров, ЭКС РФС признал ошибкой судей удаление игрока ЦСКА Ильзата Ахметова в игре 27-го тура со «Спартаком». И это явно не конец истории.
Нагучев не сдался и сократил отставание от Орзул. Итоги 7-го раунда «Битвы полов»
Роман Нагучев вновь избежал досрочного поражения в "Битве полов" и теперь уступает Марии Орзул 2:5.
«Зачем после 1:5 я лег спать?» Эмоции от суперкамбэка России в игре с США на ЮЧМ
Юниорская сборная России по хоккею в стартовом матче чемпиона мира в США выиграла у хозяев турнира в овертайме со счетом 7:6.
Чудо на льду-2021. Как Россия начала юниорский ЧМ с победы над США, уступая 1:5 к 26-й минуте (видео)
Сборная России в своем первом матче юниорского чемпионата мира (игроки не старше 18 лет) в Техасе победила хозяев льда в овертайме (7:6), а героем стал Иван Мирошниченко, которому Штаты до последнего не хотели выдавать визу.
Долларовому Кириллу — 24. Капризов отмечает день рождения и бросает вызов Овечкину
Кирилл Капризов 26 апреля справляет свое 24-летие. Возраст по хоккейным меркам просто замечательный – самый расцвет.
Как «Спартаку» попасть в Лигу чемпионов. Расклады для красно-белых на три оставшиеся тура
После матчей 27-го тура в РПЛ осталось два претендента на вторую российскую путевку в главный еврокубок.
Экспресс из футбола, хоккея и баскетбола принес россиянину 10 миллионов рублей на вложенные 2300
В БК "Лига Ставок" зафиксирован один из самых крупных выигрышей 2021 года - на экспресс из 20 событий с общим коэффициентом 4647,29.
От «Ахметов, вон из клуба!» до «Судья, за что красная?» Бурная реакция соцсетей на удаление в дерби «Спартака» и ЦСКА
Одним из ключевых эпизодов матча 27-го тура РПЛ "Спартак" - ЦСКА стало небесспорное удаление полузащитника армейцев Ильзата Ахметова на 37-й минуте.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Владислав Третьяк - награды, победы, обиды и хоккей под санкциями.

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика