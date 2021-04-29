Дмитрий Бивол – о своем сопернике Ричардсе: Это свежий боксер, а не старый покусанный волк

Чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол за несколько дней до боя против британца Крейга Ричардса дал оценку своему сопернику.

«Он завоевал право быть каким-то претендентом после завоевания титула чемпиона Великобритании в прошлом поединке, победив другого британского проспекта. Это показатель того, что он только начал показывать уровень, который позволяет выходить на чемпионские бои. Это свежий боксер, а не какой-то потрепанный и покусанный старый волк. Он подвижный и скоростной спортсмен», – отметил Бивол в интервью РИА Новости.

Напомним, последний бой российский боксер провел в октябре 2019 года, победив доминиканца Ленина Кастильо. Во встрече с Ричардском, которая состоится в Манчестере, Бивол будет защищать титул в седьмой раз. На профессиональном ринге в 17 боях он не потерпел ни одного поражения, завершив 11 встреч нокаутом. Англичанин провел 18 боев, в 16 из которых одержал победу.