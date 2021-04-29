Сауль Альварес: Бой Мейвезера против блогера – это тупость

Мексиканский боксер Сауль Альварес высказал мнение о предстоящем бое между Флойдом Мейвезером-младшим и блогером Логаном Полом.

«Это выставочный бой для заработка денег. Это тупость. Людям выдают боксерские лицензии, хотя они не боксеры. А что, если кто-то умрет? Это же не футбол, тут могут и убить. Почему лицензии выдают людям, которые ни одного удара за жизнь не нанесли?» – приводит слова Альвареса Talksport.

Отметим, для 44-летнего Мейвезера этот поединок станет первым с 2018 года. Изначально встреча с Полом должна был состояться 20 февраля, но ее пришлось перенести из-за пандемии коронавируса. В соответствии с условиями боя, Флойд должен на взвешивании уложиться в 160 фунтов (72,5 кг), а его соперник – в 190 фунтов (86,2 кг).

За свою карьеру на профессиональном ринге американец одержал 50 побед, не проиграв ни одного поединка. 26-летний Логан Пол дебютировал в боксе в ноябре 2019 года, потерпев поражение. На его канал в YouTube подписано более 20 млн пользователей.