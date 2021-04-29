«Поединок неоднозначных боксеров»: Новоселов высказался о главном событии вечера на турнире Басты

Боец ММА Максим Новоселов рассказал об ожиданиях от отборочного поединка на титул чемпиона WBC по боксу в бриджервейте между Дмитрием Кудряшовым и Евгением Романовым.

«Это поединок неоднозначных боксеров. Оба они будут бить в новой для себя категории, у Дмитрия опыта больше, он достаточно давно выступает, хотя оба боксера одного возраста. Дмитрия знаю хорошо, общаемся, дружим, периодически тренируемся вместе. Я, конечно, буду болеть и переживать за него. Бой будет интересный, тем более в новой категории», – сказал Новоселов РЕН ТВ.

Напомним, встреча Кудряшова и Романова состоится в рамках турнира, который организовывает боксерский промоушен рэпера Басты GAZFIGHT.