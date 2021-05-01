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Италия - Серия А 13:30 Лацио 0 Дженоа 0 П1 1.41 Х 5.20 П2 7.40
Россия - Премьер-Лига 14:00 Химки 0 Урал 0 П1 2.25 Х 3.40 П2 3.40
Франция - Лига 1 14:00 Бордо 0 Ренн 0 П1 4.80 Х 4.10 П2 1.72
Испания - Сегунда 15:00 Фуэнлабрада 0 Картахена 0 П1 1.95 Х 3.20 П2 4.50
Испания - Примера 15:00 Вальядолид 0 Бетис 0 П1 3.30 Х 3.50 П2 2.22
Италия - Серия А 16:00 Сассуоло 0 Аталанта 0 П1 6.40 Х 5.00 П2 1.47
Аргентина - Примера 16:00 Бока Хуниорс 0 Ланус 0 П1 1.75 Х 3.50 П2 4.60
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Англия - Премьер-лига 16:00 Ньюкасл Юнайте 0 Арсенал 0 П1 3.50 Х 3.60 П2 2.12
Франция - Лига 1 16:00 Ним 0 Реймс 0 П1 2.30 Х 3.20 П2 3.40
Италия - Серия А 16:00 Наполи 0 Кальяри 0 П1 1.38 Х 5.20 П2 8.40
Франция - Лига 1 16:00 Брест 0 Нант 0 П1 2.80 Х 3.30 П2 2.65
Россия - Премьер-Лига 16:30 Ростов 0 Тамбов 0 П1 1.16 Х 8.50 П2 18.0
Испания - Сегунда 17:00 Эспаньол 0 Малага 0 П1 1.33 Х 4.90 П2 11.0
01 мая 23:37
автор: Александр Поволоцкий

Бивол - о победе над Ричардсом: Бой был тяжелым для меня, Ричардс умный боксер

В последний раз российский боксер выходил на ринг в октябре 2019 года.

Дмитрий Бивол прокомментировал результат боя за пояс WBA (в весовой категории до 79,38 кг) против британца Крейга Ричардса.

«Этот бой был тяжелым для меня. Ричардс умный боксер, он думал на протяжении всего боя. Но я скажу так, что после полуторагодичного перерыва это нормальное выступление», - приводят «РИА Новости» слова боксера.

Поединок проходил в Манчестере. Он завершился победой Бивола судейским решением - 118:110, 115:113, 115:114.

Россиянин владеет поясом WBA с 2017 года. В послужном списке 30-летнего боксера 18 побед (11 нокаутом) и ни одного поражения.

источник: «РИА Новости»
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