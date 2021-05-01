Бивол - о победе над Ричардсом: Бой был тяжелым для меня, Ричардс умный боксер

Дмитрий Бивол прокомментировал результат боя за пояс WBA (в весовой категории до 79,38 кг) против британца Крейга Ричардса.

«Этот бой был тяжелым для меня. Ричардс умный боксер, он думал на протяжении всего боя. Но я скажу так, что после полуторагодичного перерыва это нормальное выступление», - приводят «РИА Новости» слова боксера.

Поединок проходил в Манчестере. Он завершился победой Бивола судейским решением - 118:110, 115:113, 115:114.

Россиянин владеет поясом WBA с 2017 года. В послужном списке 30-летнего боксера 18 побед (11 нокаутом) и ни одного поражения.