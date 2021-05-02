СМИ: Титульный бой Джошуа – Фьюри отменен

Бой между чемпионом WBC в тяжелом весе Тайсоном Фьюри и чемпионом WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа отменен. Об этом сообщает World Boxing News.

Напомним, 15 марта боксеры подписали контракт на два поединка между собой. По словам промоутера Эдди Хирна, первую встречу собирались организовать в июле 2021 года на лондонской арене «Уэмбли».

Добавим, за всю карьеру 32-летний Фьюри одержал 30 побед (21 - нокаутом) и свел один поединок вничью. У 31-летнего Джошуа - 24 победы (21 - нокаутом) и одно поражение.