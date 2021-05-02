Промоутер Джошуа опроверг отмену его боя с Фьюри

Промоутер Эдди Хирн опроверг сообщение о том, что бой чемпиона мира по боксу в тяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа против чемпиона WBC Тайсона Фьюри был отменен.

«Обе стороны довольны переговорами. Поединок никто не отменял, на следующей неделе будет объявлена дата и место боя», – приводит слова промоутера Джошуа Boxing Scene.

Напомним, 15 марта боксеры подписали контракт на два поединка между собой. 32-летний Фьюри за карьеру одержал 30 побед (21 - нокаутом) и свел один поединок вничью. В активе 31-летнего Джошуа 24 победы (21 - нокаутом) и одно поражение.